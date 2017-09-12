16 сентября в Сургуте состоится экологический слет «Эколог и Я»

Городской экологический слет «Эколог и Я» состоится в субботу в «Старом Сургуте». Мероприятие будет иметь формат «туристического похода» с остановками на станциях и общим привалом. Участникам слета (а это преподаватели, учащиеся школ и их родители) предлагается обширная познавательно-игровая программа, состоящая из трех этапов: экологическая дискуссия, мастер-класс «Сбор в турпоход» и эколого-туристический маршрут «Старосургутские тропы». В завершение участников ждет концертная программа и фотографирование.