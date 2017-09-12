«День помощи животным» пройдет в эту и следующую пятницы в Сургуте. Все, заинтересованные в сохранении жизни безнадзорным собакам, могут посетить пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять на дальнейшее содержание питомца. Акция будет проходить с 16:00 до 18:00 часов по улице Производственная, 14.
15 и 22 сентября в Сургуте пройдет «День помощи животным»
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 15:17, просмотров: 133, комментариев: 4
Возникает вопрос:
Здоровье ребенка, покалеченная психика, непонятные последствие, не имеет значение, чем защита бездомных псов? И кто теперь ответит? Те кто "спасал" собачку, надев ошейник и не дав ее увезти в приют ? или собачка, за то что нанесла увечье ребенку?