15 и 22 сентября в Сургуте пройдет ​«День помощи животным»

«День помощи животным» пройдет в эту и следующую пятницы в Сургуте. Все, заинтересованные в сохранении жизни безнадзорным собакам, могут посетить пункт временной передержки отловленных животных, выбрать и взять на дальнейшее содержание питомца. Акция будет проходить с 16:00 до 18:00 часов по улице Производственная, 14.