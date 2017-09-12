23 октября в Сургуте стартует первый региональный форум «Конкурентная среда»

Остается чуть больше месяца до старта первого регионального форума «Конкурентная среда». Уже сейчас свое участие в форуме подтверждает все большее количество экспертов федерального уровня. Руководители департаментов закупок, общественных организаций, научно-исследовательских центров – выступления каждого из них вы сможете увидеть уже 23 октября в Сургуте!

Планируется, что в форуме примет участие не менее 30 экспертов, каждый из которых является профессионалом высокого класса в контрактной сфере. Рассказываем подробности о некоторых гостях форума, которые прибудут в Югру специально для участия в «Конкурентной среде».

Алексей Ульянов

Директор АНО «Консультационно-аналитический центр «Институт повышения конкурентоспособности». Также является руководителем проекта «РеформаФАС» и общественного проекта «За антимонопольную реформу!». Кандидат экономических наук. В свое время подготовил поправки к 44, 223 и 135-ФЗ, направленных на улучшение условий для малого бизнеса.

Михаил Бородовский

Председатель Общероссийской общественной организации специалистов в сфере государственных закупок «Форум контрактных отношений». Является одним из собственников группы компаний «ЕТС», занимающейся производством делового ПО, а также председателем ревизионной комиссии, руководителем комитета по информационному обеспечению закупок Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам».

Дмитрий Сытин

Генеральный директор ЗАО «ТЭК-Торг». Руководит крупнейшей платформой в сфере электронных торгов. Системой «ТЭК-Торг» пользуются крупнейшие в России топливно-энергетические компании, в том числе ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром Бурение», ОАО «РЖД». Электронная торговая площадка служит для проведения закупок и реализации товаров, работ и услуг.

Среди экспертов ожидается немалое число представителей крупнейших российских организаций – заказчиков. Так, Алексей Савченко, генеральный директор Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» расскажет об актуальных вопросах закупочной деятельности своей компании. А Алиса Овчинникова, аналитик ПАО «Газпром нефть» выступит на пленарном заседании с докладом «Применение инновационных технологий для повышения эффективности закупок».

Не упустите шанс побывать на выступлениях экспертов федерального уровня и задать им свои вопросы! Регистрируйтесь и узнавайте подробности на сайте http://ks.tppugra.ru. Уточнить детали и задать вопросы вы можете по телефонам (3467) 371-445, (3462) 50-09-50 или e-mail tpphmao@tpphmao.ru, pressa@tppsurgut.ru.

О ФОРУМЕ

Региональный форум «Конкурентная среда» – это первое и крупнейшее мероприятие в Югре, посвященное закупкам и контрактной системе. Торгово-промышленная палата ХМАО – Югры и Сургутская ТПП собирают вместе заказчиков и подрядчиков, чтобы обсудить актуальные проблемы отрасли и поделиться опытом. Мероприятие состоится 23 октября в городе Сургуте в Сургутской филармонии.