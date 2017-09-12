В Югре постепенно подходит к концу сезон клещевых инфекций

В округе заканчивается сезон клещевых инфекций. Со второй половины августа число пострадавших лиц снизилось по сравнению с началом июня почти в 10 раз. За 36 неделю, с 28 августа по 3 сентября 2017 года, в медицинские организации Югры по поводу присасывания клеща обратились 25 человек. Присасывания зарегистрированы в семи муниципальных образованиях: Нефтеюганск (10 случаев), Сургут (6 случаев), Ханты-Мансийск, Сургутский и Советский районы (по 2 случая), Нижневартовск, Мегион и Когалым (по 1 случаю).

В то же время активность клещей в текущем сезоне пока превышает прошлогодний уровень. За аналогичную неделю 2016 года пострадали всего 3 человека.

С начала сезона от клещей пострадали 3075 человек, это на 5% больше, чем в 2016 году (185,1 на 100 тыс. населения).

Наиболее часто нападения клещей регистрировались в лесу и на дачных участках (30% и 28% соответственно). В черте населенных пунктов произошло 19% присасываний. Присасываний клещей в летних оздоровительных учреждениях в текущем сезоне не зарегистрировано.

Не имели прививку против клещевого энцефалита 2529 пострадавших от присасывания (82,2%).

Всего исследовано 824 клеща, снятых с пострадавших. Из них выявлен 51 клещ, инфицированный возбудителем клещевого энцефалита или боррелиоза (6,2%).

Экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита проведена 2234 обратившимся за медицинской помощью (98,0% от числа нуждающихся). Как правило, экстренная профилактика не проводится лицам, обратившимся позднее 4 дня после присасывания.

На текущий момент диагноз клещевого энцефалита установлен десяти заболевшим, иксодового клещевого боррелиоза – девяти.

Привиты против клещевого энцефалита с начала года 107220 человек, что составляет 53,6% от плана.

Акарицидные обработки проведены на площади 11632,94 га, при этом исполнение плана составляет 106%.