В Ханты-Мансийске подвели итоги главных окружных спортивных стартов года среди людей с инвалидностью

С 5 по 10 сентября на спортивных площадках теннисного центра, ЮКИОРа, открытого стадиона «Югра-Атлетикс» и КВЦ «Югра-Экспо» 22 команды из Югры, ЯНАО, Кургана и Тобольска боролись за пальму Первенства юбилейной XХ Открытой Спартакиады Югры.

По результатам четырех видов спорта: легкой атлетики, настольному теннису, пауэрлифтингу и плаванию, победителем Спартакиады Югры среди людей с инвалидностью стала команда города Сургута. На второе место поднялись атлеты из сборной команды Сургутского района, а на третье - города Лангепаса.

В день закрытия получили свои награды не только призеры Спартакиады и команда-победительница, но и две участницы прошедшие со Спартакиадой все 20 лет ее истории (Т.Мамонтова из Мегиона и О.Кирильченко из Пыть-Яха). Памятными подарками были отмечены волонтеры клуба «Респект». Еще одна благодарность была вручена спортсменке из Нефтеюганского района Г.Дзюба (За активное участие в реализации творческих и информационно-образовательных проектов, направленных на развитие добровольческого движения в сфере адаптивного спорта). Дипломом за первое место была награждена одна из победительниц конкурса мотивационных работ «Ты можешь больше» Л.Коваленко (лидер номинации «Лучшее мотивационное стихотворение»).