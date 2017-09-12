Делегация Югры на форуме «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» представила систему работы с семьей в округе

6–8 сентября 2017 года в Мурманске состоялась VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей», организатором которой является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На форуме работали более 100 выставочных экспозиций 56 субъектов РФ и муниципальных образований, партнерских организаций Фонда, на которых представлены лучшие практики программно-целевого подхода в решении проблем детства, новые механизмы и технологии профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Делегация Югры представила на выставке систему работы с семьей в регионе, межведомственный комплекс мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение ценности семейного образа жизни, ответственного родительства; продемонстрировала реализуемые в сферах социального развития, образования, культуры, здравоохранения программы и проекты, эффективные социальные практики, технологии и методики по указанным направлениям деятельности.