В Югре за успеваемостью школьников можно следить через интернет

Родители Югры смогут следить за успеваемостью своих детей через интернет.

Благодаря Единому порталу и мобильному приложению «Госуслуги ХМАО» результаты итоговой успеваемости за четверть ученика станут доступны для родителей.

В настоящее время школы завершают работы по настойке электронного дневника. Осталось немного: внести в дневник расписание и фамилии вновь прибывших учеников.

С 18 сентября родители и ученики смогут протестировать электронный дневник.

Замечания и пожелания к работе электронного дневника специалисты готовы принять по адресу электронной почты support86@gosuslugi.ru, а также по телефону колл-центра 8(800)301-25-99 (с 9 до 18 часов).

Для получения данных услуг необходимо быть зарегистрированным пользователем портала Госуслуг по адресу: gosuslugi.ru.