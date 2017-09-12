«Левада-Центр» определил главные страхи россиян

По итогам очередного опроса «Левада-Центра» выяснилось, что главные страхи россиян связаны с болезнями близких (63 процента) и собственными проблемами со здоровьем (48 процентов), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-центр».

На вопрос социологов «чего вы больше всего боитесь?» люди отвечали, что боятся: бедности или нищеты (42 процента), возможной потери работы (30 процентов), возможности потерять сбережения (29 процентов).

Также респонденты заявили, что боятся смерти (33 процента) и стихийных бедствий (32 процента). По 29 процентов опрошенных ответили, что опасаются нападения преступников и произвола властей, беззакония.

Стоит отметить, что 40 процентов опрошенных заявили, что боятся мировой войны.