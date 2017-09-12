Российские пенсии сократятся в ближайшие три года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на макропрогноз правительства Минэкономразвития.

Ведомство заложило сокращение пенсий на 0,7% в 2018 г. и по 0,6% в 2019–2020 гг. в базовый сценарий. Главной причиной этому послужил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, которых в России около 10 млн. Отмечается, что в 2018 году на пенсии отразится инфляция. Её ожидаемый уровень (4 процента) превышает индексацию выплат.

Два федеральных чиновника и представитель Минтруда информацию подтвердили. Один из чиновников также заявил, что обо всех выплатах говорить нельзя, так как это технический показатель.

«Зарплата работающих пенсионеров растет вместе с рынком труда… пенсия же не индексируется, но все же немного увеличивается (примерно на один процент) из-за пересчета баллов (они доначисляются, так как человек дольше работает)… В реальном выражении доход снижается у минимального числа пенсионеров», — пишет газета со ссылкой на чиновника.

Напомним, что в 2016 году работающих пенсионеров оставили без индексации. Однако премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подумать над возможностью вернуть ее в 2017 году. Не смотря на это, нынешний проект бюджета 2018-2020 гг. этой индексации все еще не предусматривает.