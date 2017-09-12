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Российские пенсии сократятся в ближайшие три года

Главной причиной стал отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото kaluga24.tv
Фото kaluga24.tv

Российские пенсии сократятся в ближайшие три года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на макропрогноз правительства Минэкономразвития.

Ведомство заложило сокращение пенсий на 0,7% в 2018 г. и по 0,6% в 2019–2020 гг. в базовый сценарий. Главной причиной этому послужил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, которых в России около 10 млн. Отмечается, что в 2018 году на пенсии отразится инфляция. Её ожидаемый уровень (4 процента) превышает индексацию выплат.

Два федеральных чиновника и представитель Минтруда информацию подтвердили. Один из чиновников также заявил, что обо всех выплатах говорить нельзя, так как это технический показатель.

«Зарплата работающих пенсионеров растет вместе с рынком труда… пенсия же не индексируется, но все же немного увеличивается (примерно на один процент) из-за пересчета баллов (они доначисляются, так как человек дольше работает)… В реальном выражении доход снижается у минимального числа пенсионеров», — пишет газета со ссылкой на чиновника.

Напомним, что в 2016 году работающих пенсионеров оставили без индексации. Однако премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подумать над возможностью вернуть ее в 2017 году. Не смотря на это, нынешний проект бюджета 2018-2020 гг. этой индексации все еще не предусматривает.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 324, комментариев: 3


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Комментарии:
rocket1
не нравится
Сегодня в 13:59
Путин, уходи!
Roks
не нравится
Сегодня в 14:00
Спасибо Путину за это))))))))))))))))
Всеволод Кабозе
не нравится
Сегодня в 15:25
то ли еще будет..........................Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность введения в России утилизационного сбора на обувь. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по развитию легкой промышленности, опубликованном на сайте Кремля.

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