8 сентября Госдолг США превысил отметку 20 триллионов долларов, сообщает «Meduza» со ссылкой на Минфин США.

Повышение долга произошло из-за закона подписанного 8 сентября, который позволяет правительству США в течение трех месяцев привлекать новые заимствованные средства. Отмечается, что 15 миллиардов долларов пойдут на помощь пострадавшим от урагана «Харви».

Стоит отметить, что Госдолг США по итогам 2016 года составлял 106 процентотв от ВВП страны. В России, по оценке Минфина, к концу 2017 года Госдолг достигнет 12,7 триллионов рублей, что составит 13,8 процентов ВВП страны.

Напомним, что на момент инаугурации Трампа долг составлял 19,9 триллиона долларов.