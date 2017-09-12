Импорт нефти в КНДР будет ограничен

Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, направленную на то, чтобы ограничить импорт нефти в Северную Корею сообщает «РБК».

Отмечается, что данная резолюция направлена на «достижение шести основных целей». В частности, документ должен ограничить импорт нефти в Северную Корею, запретить экспорт из страны текстильной продукции, прекратить дополнительные контракты КНДР с иностранными рабочими, пресечь контрабанду, остановить совместные проекты Пхеньяна с другими странами, а также внести в санкционный список северокорейские органы власти.

«Если он [Пхеньян] согласится прекратить свою ядерную программу, он сможет вернуть свое будущее», — добавила постпред США в ООН Никки Хейли.

Ранее siapress.ru уже сообщал, что США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР. Этот ответный шаг, был принял спустя неделю после того, как КНДР провела «шестое», «наиболее крупное» ядерное испытание.