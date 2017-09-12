Жителей ветхих домов могут освободить от взносов за капитальный ремонт

Госдума рассмотрит законопроект, который освобождает жителей ветхих домов от взносов на капитальный ремонт. Такой законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Палкин, сообщают «Ведомости».

«Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», – говорится в тексте законопроекта.

Законопроект направлен на устранение несправедливости, когда многоквартирный дом, формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, имеет шанс стать таковым в ближайшей перспективе.