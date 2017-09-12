Российские власти приведут в «полный паритет» все условия работы американской и российской дипмиссий

Российские власти рассматривают возможность лишения американских дипломатов выделенных парковочных мест, сообщает «Meduza».

Такую меру посчитали необходимой в связи с установкой «полного паритета» в условиях работы американской и российской дипмиссий. По мимо этого рассматривается возможность сокращение пропускных пунктов для въезда на территорию России, а также хотят уменьшит число дипломатов, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств.

Отмечается, что американские дипломаты имеют больше таких возможностей, по сравнению с российскими.

Накануне, 11 сентября, Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия приведет условия работы американской и российской дипмиссий в «полный паритет».