Кремль подтвердил, что выдвижение Владимира Путина на новый срок будет проходить в два этапа

Источники в Кремле подтвердили, что выдвижение Владимира Путина на новый срок будет проходить в два этапа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента.

Эта стратегия обсуждалась на прошлой неделе на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля, сейчас она почти готова.

Первый этап выдвижения произойдет в ноябре. Путин даст принципиальное согласие выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно»,— говорит собеседник издания. Вероятно, это согласие будет оформлено как ответ на просьбу граждан о выдвижении.

Во втором этапе планируется юридическое выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца со сбором подписей.

Отмечается, что день президентских выборов может быть перенесен на дату подписания договора о присоединении Крыма — 18 марта, отмечает издание.

Ранее портал siapress.ru озвучил мнения экспертов по этому поводу, подробней по ссылке.