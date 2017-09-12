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Кремль подтвердил, что выдвижение Владимира Путина на новый срок будет проходить в два этапа

Фото ntv.ru
Фото ntv.ru

Источники в Кремле подтвердили, что выдвижение Владимира Путина на новый срок будет проходить в два этапа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента.

Эта стратегия обсуждалась на прошлой неделе на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля, сейчас она почти готова.

Первый этап выдвижения произойдет в ноябре. Путин даст принципиальное согласие выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно»,— говорит собеседник издания. Вероятно, это согласие будет оформлено как ответ на просьбу граждан о выдвижении.

Во втором этапе планируется юридическое выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца со сбором подписей.

Отмечается, что день президентских выборов может быть перенесен на дату подписания договора о присоединении Крыма — 18 марта, отмечает издание.

Ранее портал siapress.ru озвучил мнения экспертов по этому поводу, подробней по ссылке.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 838, комментариев: 24


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 11:08
всё-таки, с кем согласовалось выдвижение.... с Ыном или с Асадом?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:25
нет, с тобой будут согласовывать...
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:27
Конечно. Больше же выдвинуть некого у нас
Олег Северов
не нравится
Сегодня в 11:39
Как выдвинется, так уже мржно будет поговорить о коррупции
Всеволод Кабозе
не нравится
Сегодня в 11:43
Самое интересное что большинство жителей ненавидят правящий режим, ненавидят единую россию, ненавидят президента с его политикой, но на выборах побеждают именно они, парадокс !!!
Вольдемар Всеволод Кабозе
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Сегодня в 11:52
Почему-то недовольные Ер и Путиным в день выборов не могут оторвать свою толстую задницу от дивана и прийти проголосовать за что-то другое, то погода не та, то вспышки на солнце мешают.
tanatos49 Всеволод Кабозе
не нравится
Сегодня в 12:22
Это "большинство" только кричит громко, а как доходит до реальных дел....
tanatos49 Швондер
не нравится
Сегодня в 12:23
Ну, не вас же выдвигать.
Сергей Б tanatos49
не нравится
Сегодня в 12:26
Кричит как ты сейчас или еще громче?..
Всеволод Кабозе tanatos49
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Сегодня в 12:27
а вы меня знаете??? или я где то о своем выдвижении обмолвился? еще раз повторюсь вы видно не услышали.....я говорил про альтернативных кандидатов...или вы считаете что всякие ЛДПР , СР, КПРФ - это альтернатива????
tanatos49 Всеволод Кабозе
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Сегодня в 12:32
Никогда товарисч Швондер не был так близок к провалу...
В ботах запутался?)))
Швондер
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Сегодня в 12:44
Теня ты чо попутал)))
tanatos49 Швондер
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Сегодня в 12:46
Ога, конечно. Именно поэтому "Всеволод Кабозе" ответил на пост адресованный "Швондер".
Ботоводы такие ботоводы. Борцуны с системой.
Всеволод Кабозе tanatos49
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Сегодня в 12:58
Заблудшая овечка, да еще и с этим меня попутала..... меня только модератор и товарисчи корреспонденты знают, но ни как не вы !!!
Всеволод Кабозе tanatos49
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Сегодня в 13:00
ах да...попутал немного , про выдвижение действительно Швондеру адресовано , но что нам тролям до этого))) кстати как вам насчет утилизационного сбора на обувь, новая инициатива Великого ПУ!???
tanatos49 Всеволод Кабозе
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Сегодня в 13:01
Какой стыдливый ботовод попался....
Вольдемар Всеволод Кабозе
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Сегодня в 13:03
"я говорил про альтернативных кандидатов...или вы считаете что всякие ЛДПР , СР, КПРФ - это альтернатива?" Порнас или Партия прогресса норм?
Всеволод Кабозе Вольдемар
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Сегодня в 13:04
они были на выборах в Сургуте?
Всеволод Кабозе Вольдемар
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Сегодня в 13:06
и не смешите меня этими партиями......а как вам Партия националистов или партия русских? ни че не слышали?
Всеволод Кабозе Вольдемар
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Сегодня в 13:10
а как вам высказывание Симонян из раша тудей, одной из главных пропогандеров нынешней власти про свободные выборы??? "но вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят." Боятся свободных выборов власти ох как боятся, но от судьбы не уйдешь...и после очередной победы 2018г. ВВП начнутся основные события в РФ.
tanatos49 Всеволод Кабозе
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Сегодня в 13:17
>>начнутся основные события в РФ
Это ж какие?
Вольдемар tanatos49
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Сегодня в 13:21
Восстание хомяков 2018!
Всеволод Кабозе Вольдемар
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Сегодня в 15:24
о Вижу приверженцев Соловьева с Киселевым, прям заученным текстом.....кому то восстание хомяков, кому то " Русский Бунт" танатос...если доживете до этого времени сами увидите какие...
Вольдемар Всеволод Кабозе
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Сегодня в 15:41
О каком Русском бунте речь? Люди в России слишком хорошо живут чтобы подкидываться на идеи таких агитаторов как Навальный и его шайки. Кто помнит нищету 90-х понимает о чем я говорю. Молодежи который в лом курить букварь, можно посмотреть на примере Украины как там все хорошо и демократично стало после революции.

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