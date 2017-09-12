В Сургутском художественном музее откроется выставка работ великих русских живописцев​

С 15 сентября в Сругтеском художественном музее начнет работу выставка, включающая в себя 56 подлинных произведений И. Шишкина, В. Серова, К. Коровина, К. Петрова-Водкина, И. Левитана, Б. Кустодиева, Н. Рериха и многих других мэтров изобразительного искусства.

Это собрания трех музеев: Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Государственного художественного музея Ханты-Мансийска и Сургутского художественного музея.

Выставка приурочена в 25-летию музея. Она будет работать до 26 ноября.