Минтруд в 2018 году повысит МРОТ на почти на четверть

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей, передает Lenta.ruзаявление главы Минтруда Максима Топилин.

«Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100 процентов», — сказал министр.

Законопроект о повышении МРОТ будет внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Ранее 11 сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018 году, а затем, к 1 января 2019 года, уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

По данным Минтруда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособных граждан в России равнялся 11 163 рублям. С 1 июля минимальный размер оплаты труда в стране был увеличен с 7500 до 7800 рублей.