Путин согласился разместить миротворцев ООН вне линии соприкосновения на Донбассе

Президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки», передает «Коммерсант». Об итогах телефонных переговоров лидеров двух стран сообщается на сайте Кремля в понедельник, 11 сентября.

«Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН», — говорится в сообщении.

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России Владимира Путина в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Ввод миротворцев поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В Госдепе СШАзаявили, что идея достойна изучения.