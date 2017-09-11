Две трети россиян считают угрозой наличие у Северной Кореи ядерного оружия

Большинство россиян (79%) знают или что-то слышали о том, что недавно КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нести ядерные боеголовки, передает «Интерфакс» результаты опроса фонда "Общественное мнение". Впервые услышали об этом 20% участников опроса, проведенного 2-3 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

Две трети (67%) полагают, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет опасность для других стран. Противоположного мнения придерживаются 23% россиян. Затруднился ответить каждый десятый (10%). По мнению 39% респондентов, наличие у КНДР ядерного оружия угрожает безопасности России. 28% не видят такой угрозы для нашей страны, 10% не определились с позицией по этому вопросу.

Однозначного отношения к дополнительным санкциям, введенным Совбезом ООН против Северной Кореи после недавнего испытания, у россиян нет: 40% считают это правильным шагом, 33% - неправильным, 26% затруднились ответить.