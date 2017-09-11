Жириновский объявил о борьбе с коммунистами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по итогам прошедшего единого дня голосования дал обещание начать по всей России жесткую пропаганду против КПРФ и лично против ее председателя Геннадия Зюганова, сообщает «Интерфакс».

"ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ - по всей стране. Через свою газету, под названием "жириновщина". Теперь мы будем вести пропаганду "зюгановщина" по всей стране", - сказал Жириновский в понедельник журналистам, обещав вести пропаганду против левых, КПРФ и лично Геннадия Зюганова. По его словам, такая пропаганда будет "самой жесткой и против Зюганова как могильщика коммунизма в нашей стране, предателя идеалов Ленина, Сталина".

Отдельно Жириновский остановился на результатах выборов губернатора Севастополя, где исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников победил на выборах губернатора с результатом 71,12%, кандидат от КПРФ Роман Кияшко набрал 16,48% голосов, кандидат от ЛДПР Илья Журавлев - 7,53%.

"Севастополь. Побеждает партия власти, но на втором месте должен быть от ЛДПР. Нет - коммунист. Что, они (жители Севастополя) не помнят, что только мы их защищали? Почему? Потому что Севастополь - город морских офицеров , а они все обязаны должны были быть в КПСС, старая память, солидарность", - сказал Жириновский.

Он добавил, что также и по Москве, так как коммунисты в столице "частично живы".