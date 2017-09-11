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Экономика России все меньше зависит от нефти. Об этом сказал Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о позитивных тенденциях в отечественной экономике, одна из которых - развитие без серьезных дисбалансов и снижение зависимости от цен на нефть и газ, передает «Ведомости».

На заседании Бюджетной комиссии председатель правительства констатировал, что благодаря проводимой экономической политике «удалось купировать последствия внешних шоков, увести экономику от спада, вывести экономику на траекторию роста, добиться низкой инфляции».

Глава кабмина считает, что для закрепления положительных тенденций «появляется более здоровый и более прочный фундамент для развития на будущее» благодаря утвержденному новому бюджетному правилу. По его мнению, «низкая инфляция позволяет добиваться снижения стоимости заимствований».


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11 сентября в 18:12, просмотров: 190, комментариев: 0


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