Восемь миллионов россиян оказались под угрозой банкротства

Почти восемь миллионов россиян, взявших кредиты, находятся под угрозой банкротства, «Медуза». К такому выводу пришли аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), проанализировав данные о 47 миллионах заемщиков с открытыми счетами.

По состоянию на конец первого полугодия 2017 года, под определение потенциального банкрота подпадают около 660 тысяч человек (1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами). Это заемщики, чей долг превышает 500 тысяч рублей, не исполнявшие требования о погашении в течение трех месяцев, в отношении которых Арбитражный суд может начать процедуру банкротства.

Еще около 7,1 миллиона российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, также потенциально «могут воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения», считают в ОКБ.

Большая часть потенциальных банкротов — заемщики с двумя открытыми кредитами (21% от общего числа), на втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), на третьем — заемщики с одним открытым кредитом (16%).

В среднем заемщик с одним кредитом должен банку 93 тысячи рублей, а заемщик с двумя и более — 1,4 миллиона рублей. Обладатель десяти и более кредитов обычно должен выплатить 3,9 миллиона рублей.

76 процентов потенциальных банкротов, отмечает ОКБ, брали кредит наличными. Средний остаток долга в этой категории примерно 754 тысячи рублей на заемщика.

По кредитам наличными заемщики в 76 процентов перестают вовремя платить, когда сумма долга в среднем достигает 754 тысяч рублей. На втором месте автокредиты (10,2% случаев со средним долгом 981 тысяча рублей), на третьем — ипотечные кредиты (5,8% случаев со средним долгом 3,1 миллиона рублей).