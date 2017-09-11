Путин поручил к 2019 году приравнять МРОТ к прожиточному минимуму

Президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 71–72% от прожиточного минимума до 85% с января 2018 года, передает Газета.ру.

«Нам нужно решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума, нужно уравнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан. Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71–72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%», — сказал Путин.

Он также добавил, что необходимо приравнять МРОТ к прожиточному минимуму не позднее 1 января 2019 года