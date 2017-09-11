В Нижневартовске у мужчины обнаружили килограмм синтетических наркотиков

Сотрудники полиции УМВД России по г. Нижневартовску задержали мужчину 25-ти лет, его обвиняют по статье 228 «незаконные приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотиков», сообщает «Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре».

У подозреваемого в доме нашли около 300 пакетиков с синтетическими наркотиками, общий вес которых составил порядка одного килограмма. Также были изъяты весы с остатками материала для расфасовки.

Теперь преступнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.