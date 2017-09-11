Лавров пообещал полный паритет в численности дипмиссий США и России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия приведет условия работы и численный состав диппредставительств США в РФ в соответствие с паритетом, сообщают «Ведомости».

«Если уж они [США] взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», – сказал Лавров на пресс-конференции в столице Иордании Аммане.

Он также отметил, что Москва «попросила США привести в соответствие их дипломатическое присутствие в том, что касается персонала, на российской территории в соответствии с количеством сотрудников наших загранучреждений в США». И заявил, что в общую цифру были включены все, кто работает в представительстве России при ООН и не имеет отношения к посольству США, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

«Тем не менее мы проявили в этом добрую волю. США как бы прикарманили наш этот добрый жест и сказали: «Раз русские хотят паритета, тогда пусть закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас, в России, только три генеральных консульства», – заявил Лавров.