Предпоказ фильма «Матильда» запланированый на 11 сентября не состоялся. PR-агенство обратиться к правоохранительным органам за помощью

11 сентября должен был состояться предварительный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», однако по техническим причинам он был перенесен на другое время, дату ещё не объявили, сообщает «Meduza» со ссылкой на PR-агентство «Sarafan», занимающемся поддержкой «Матильды».

Отмечается, что главной причиной стало техническая неисправность. Однако В PR-агентстве заявили, что обратятся к правоохранительным органам, что бы обеспечить безопасность на следующих показах «Матильды».

Все билеты были раскуплены, не смотря на отсутствие анонсирования. Приобрести их можно было на сайте «Иллюзиона» и в онлайн-кассах.

Напомним, что чуть ранее в Москве подожгли два автомобиля и разбросали листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть».