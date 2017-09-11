Лавров заявил, что присутствие США в Сирии нарушает международное право

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что присутствие США в Сирии нарушает международное право, сообщает «ТАСС».

Лавров отметил, что ситуация с «Джебхат ан-Нусрой», которую целый ряд участников, возглавляемой американцами коалиции, почему-то старается беречь и выводить из-под ударов остается очень двусмысленной. Ведь она как и «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) остается террористической группировкой.

«Мы с самого начала последовательно выступали с очень понятных позиций. Все, кто находится на сирийской земле или в сирийском воздушном пространстве без согласия сирийского правительства нарушает международное право, – подчеркнул министр. – Россия работает здесь по прямому приглашению законных властей Сирии, также как и представители Ирана, в том числе представители движения «Хезболлы».

«Россия взаимодействует в этом формате с сирийскими вооруженными силами исключительно для подавления терроризма и для прекращения гражданской войны, для начала решения гуманитарных проблем и продвижения по пути политического урегулирования», – указал Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что присутствие США на территории Сирии является «незаконным и неприемлемым», так как оно не было одобрено правительством арабской республики .