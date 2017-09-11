​Сбербанк в приложении для телефонов изменил тип всех карт на овердрафтные

Интерфакс отметил большое количество обращений, что Сбербанк России поменял статус дебетовых карт в приложении для мобильных телефонов с «дебетовая» на «овердрафтная».

Однако в колл-центре «Сбербанка» заявили, что для клиентов ни чего в правилах обслуживания карты не меняется, а на странице в Facbook Сбербанка появилось следующее сообщение: «Мы получаем от вас много вопросов про то, что мы изменили условия обслуживания дебетовых карт и все карты стали овердрафтными. Это неправда — нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть. Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты. Оведрафт по карте можете разрешить только вы сами, а не банк.

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтные. Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами. Вероятно, некоторые пользователи только сейчас обратили на это внимание».

Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никаких кредитов по дебетовой карте получить невозможно, хотя она и может отображаться в "Сбербанк-Онлайн" как овердрафтная, – сообщили в пресс-службе кредитной организации и отметили, что отображение карты как овердрафтная, необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами.

Справка: Овердрафтные карты позволяют заемщику получить краткосрочное финансирование от банка за счет небольшого кредитного лимита. В России классические дебетовые карты также позволяют банкам использовать технический овердрафт, например, в случае снятия платы за обслуживание карты и в иных ситуациях.