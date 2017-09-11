В Москве подожгли два автомобиля и разбросали листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть»

Адвокат режиссера фильма «Матильда», Константин Добрынин заявил, что неизвестные рядом с его офисом подожгли два автомобиля и рядом разбросали листовки, сообщают «Ведомости».

«Ночью неизвестные пришли к офису, сожгли два автомобиля, припаркованных рядом с ним, и разбросали листовки с лозунгом "За "Матильду" гореть», – сказал он «Интерфаксу».

Добрынин отметил, что сгоревшие кроссоверы не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов.

«Это уже четвертый эпизод насильственных действий от сторонников Поклонской и противостояния "Матильде". В рамках этих действий правоохранительные, я считаю, лично зададут депутату Поклонской неприятные вопросы», – заявил он.

«Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно», – написал адвокат в своем Facebook.

Напомним, премьера картины назначена на 26 октября 2017 года.