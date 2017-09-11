По оперативным данным Росавиации, отмечается, что российские авиакомпании увеличили количество перевозок в августе 2017 года на 15 процентов в отношении аналогичного периода в 2016 года. Обще число составило 11,8 млн человек, сообщают «Ведомости».

Рост перевозок отметили, в частности, «Аэрофлот» – 3,2 млн пассажиров (+15,4 процента), «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») – 1,4 млн человек (+26 процентов), «Сибирь» (группа S7) – 1,1 млн человек (+1,7 процента), «Уральские авиалинии» – 968 600 человек (+19,5 процента).

Таким образом, общий пассажирооборот во всех российских компаниях увеличился на 14,6 процента и составил 28,5 млрд пассажиро-километров.