Источники близкие к Кремлю сообщили, что этой осенью произойдет замена до 10 глав регионов

В администрации президента отмечается, что итоги выборов 10 сентября является подтверждением правильности курса на обновление губернаторского корпуса, сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, и федерального чиновника.

Таким образом, ожидается, что этой осенью произойдет замена до 10 глав регионов, говорят источники.

Ранее siapress.ruсообщил, что 10 сентября в России выбирали губернаторов. Глав регионов выбирали в Севастополе, Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Карелии, Томской, Свердловской, Ярославской, Белгородской, Новгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской областях, Пермском крае и республике Марий Эл. Отмечается, что во всех 16 регионах лидируют кандидаты от «Единой России»