МИД Сирии заявил, что США «следует вывести своих военных» иначе их воспримут «как враждебную силу»

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что присутствие США на территории Сирии является «незаконным и неприемлемым», так как оно не было одобрено правительством арабской республики, сообщает «ТАСС».

Он отмечает, что США «следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу». «Действия США и возглавляемой ими коалиции не имеют никаких оправданий, ибо они разрушают Сирию, убивая в ходе авиаударов мирных жителей и разрушая экономическую инфраструктуру, – подчеркнул дипломат. – Это соответствует планам террористов, но не отвечает интересам сирийского народа».

Замглавы сирийского МИД назвал «последней большой битвой» сражение за Дейр-эз-Зор, которое ведут сейчас правительственные войска. «Этот город и провинция очень важны для нас, так как они находятся у границы с Ираком, – отметил Мекдад. – Поэтому успехи сирийской армии носят стратегический характер и приближают разгром банд террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ)».

Ранее siapress.ru сообщил, что в результате авиаудара российских ВКС в районе города Дейр-эз-Зор, было уничтожено около 40 боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство»