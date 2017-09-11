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​Центральная городска библиотека им. А.С. Пушкина стала победителем II Конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению

Центральная городска библиотека им. А.С. Пушкина со своей программой кружка «Друзья Черного лиса» стала победителем II Конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению. Автором программы является главный библиотекарь отдела краеведения Анна Сазанович, она будет представлять работу краеведческого кружка «Друзья Черного лиса» 6-7 октября в Москве на II Всероссийском Фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению.

Напомним, что конкурс проводится Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации в рамках проекта «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению».

Справка: Краеведческая программа «Друзья Черного лиса» реализуется Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина с 2013 года в рамках корпоративного сотрудничества библиотек и образовательных учреждений по организации внеурочной (внеучебной) деятельности обучающихся. Программа «Друзья Черного лиса» имеет литературную и краеведческую направленность, через которую реализуются основные задачи - развитие, обучение и воспитание подрастающего поколения с учетом возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей


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Сегодня в 12:14, просмотров: 146, комментариев: 0


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