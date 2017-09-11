Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что больше не будет баллотироваться на пост президента, сообщают «Ведомости».

«Я больше не буду кандидатом на выборах. Но я не закончила работу в политике, поскольку я действительно верю, что на карту поставлено будущее нашей страны», — заявила она в интервью CBS News.

Клинтон отмечает, что несмотря на прошедшее время, поражение для нее все ещё «болезненно». А своей главной ошибкой считает ведение служебной переписки при помощи личной почты, что повлекло за собой скандал, а это в последствии сказалось на ее рейтинге.

Стоит отметить, что ранее Клинтон винила в своем поражении Россию, однако сейчас она об этом упоминает вскользь.