Сургут побил антирекорд – явка избирателей на выборы составила 8,85 процента

«Единая Россия» стала безоговорочным лидером на выборах всех уровней, которые прошли в Югре 10 сентября, сообщает «Ura.ru» со ссылкой на окружную избирательную комиссию.

Так по данным избирательной комиссии, на довыборы в думу Югры (Нефтеюганский одномандатный округ № 6 и Сургутский одномандатный округ № 10) явка составила 17,77 процента. А Сургут и вовсе побил антирекорд по всей Югре – явка избирателей составила 8,85 процента. Нарушений в процессе дня голосования не зафиксировано.

В Сургуте победу одержала Ирина Урванцева («Единая Россия»), за нее проголосовали 70,4 процента избирателей. Вторую позицию занял кандидат от ЛДПР Игорь Кондратцев (11,4 процента), закрыл тройку лидеров представитель «Совести», баллотировавшийся от КПРФ, Андрей Калошин (10,3 процента).

В Нефтеюганске лидером стал Александр Зеленский от «Единой России» (67,4 процента). Вторая позиция досталась представителю ЛДПР Ивану Мацину (12,4 процента), третье место досталось кандидату от КПРФ Артему Аминову (6,35 процента).