КНДР примет такие меры против США, которые принесут им «боль и страдание»

КНДР отреагировали на подготовку Совета Безопасности ООН к ужесточению санкций против них и обвинили в этом США. По мнению КНДР, давление, которое оказывают США, своей целью имеет «полное уничтожение суверенитета» Северной Кореи, сообщает «РБК».

Пхеньян заявил, что меры которые они примут, приведут США к «боли и страданиям», говорится в заявлении. «КНДР разработала и усовершенствовала сверхмощное термоядерное оружие в качестве средства сдерживания постоянно растущих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и предотвращения опасности ядерной войны, нависшей над Корейским полуостровом и регионом», — заявили в МИД КНДР.

КНДР предупреждает, стремление США усилить давление на КНДР, ведет к готовности Северной Кореи «использовать любые формы ответа». «Предстоящие меры, которые предпримет, КНДР, вызовут наибольшую боль и страдания, которые когда-либо Соединенные Штаты переживала за всю свою историю», — говорится в заявлении.

Ранее, siapress.ru сообщил, что США намерены в понедельник (11 сентября) вынести на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР,