28 сентября в Радужном пройдет «Димитриевская суббота»

В Радужном 28 сентября пройдет традиционный городской фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота».

По данным орагниазаторов, в этом году в конкурсе фестиваля на несколько номинаций: исполнитель песен, автор-исполнитель и вокальная группа. Принять участие в патриотическом фестивале могут учащиеся и студенты образовательных учреждений, работающая молодежь, представители молодежных общественных объединений города в возрасте от 14 до 35 лет.

Для участия необходимо до 24 сентября отправить заявку по тел./факс. (34668) 3-07-17 или электронной почте molod_vector_m@mail.ru.