Родственница Романовых подала в суд на студию Алексея Учителя

Ольга Куликовская-Романова обратилась в Октябрьский районный суд Петербурга с иском о защите чести и достоинства против студии режиссера Алексея Учителя, сообщает РИА Новости.

Как сообщила собеседница агентства, исковое заявление было подано 21 августа. Ответчиком в исковом заявлении значится ООО "Творческо-производственное объединение "Рок", художественным руководителем которого является режиссер Алексей Учитель.

Как уточняет "Коммерсант", Ольга Куликовская-Романова не имеет кровного отношения к царской семье. Она была женой родного племянника Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова.

Издание напоминает, что накануне депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook написала, что подала иск в суд от лица потомков царской семьи о защите чести и достоинства в связи с содержанием фильма "Матильда". Алексей Учитель, комментируя очередной иск госпожи Поклонской, заявил, что ничего о нем не знает, и высказал предположение, что депутат влюблена в Николая II.

В картине речь идет о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты называют фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией. Госпожа Поклонская разделяет их мнение. Всероссийская премьера фильма назначена на 26 октября.