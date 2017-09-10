Агентство Bloomberg рассказало о новом iPhone X от Apple

Apple представит сразу три смартфона на осенней презентации 12 сентября: iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также премиальную версию — iPhone X. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечается, названия устройств были обнаружены в программном обеспечении Apple. iPhone 8 and iPhone 8 Plus будут наследниками седьмой версии смартфона, тогда как iPhone X получит премиальные характеристики.

В частности, у нового iPhone X будет функция распознавания лица Face ID, благодаря которой его можно будет разблокировать без прикосновения к Touch ID. Кроме того, телефон сможет сканировать выражение лица пользователя и преобразовывать его в эмодзи, добавляет "Дождь".

Отмечается, что у iPhone будет новый более четкий OLED-дисплей, также у модели будет более совершенная камера и новый дизайн. Предполагается, что iPhone X назван так в знак того, что это 10 годовщина выхода смартфона Apple.

Ранее также сообщалось, что у новой модели может не быть кнопки домой, вместо этого устройство будет реагировать на жесты владельца.