В Сургуте проходят дополнительные выборы депутата в Думу округа. UPD 15:00

В Сургуте стартовали дополнительные выборы в депутаты Думы округа шестого созыва по 10 избирательному округу. Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. Судя по данным на 12:00, явка, прямо скажем, оставляет желать лучшего – к полудню на 26 участках проголосовало чуть более четырех процентов избирателей. В 15:00 ситуация не сильно улучшилась - на участки пришли всего 6,54% сургутян, имеющих право голосовать.

Борьба за депутатское кресло идет борьба между четверкой кандидатов - Игорем Баниным из «Справедливой России», представителем КПРФ Андреем Колошиным, единороссом Ириной Урванцевевой и представителем ЛДПР Игорем Кондратцевым.

Портал siapress.ru будет следить за ходом голосования.