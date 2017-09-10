Режиссер Гильермо Дель Торо получил в Венеции "Золотого льва"

Лучшим фильмом 74-го Венецианского кинофестиваля признана фантастическая драма «Форма воды» (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, сообщает «Газета.ру».

Как пишет издание, «Форма воды» признана критиками одной из самых удачных работ дель Торо. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории — влюбляется и помогает бежать человеку-амфибии.

Кроме того, фильм советского режиссера Элема Климова «Иди и смотри» получил награду жюри за лучшую восстановленную картину. Он был представлен во внеконкурсной программе, передает «Эхо Москвы».