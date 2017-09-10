В Саратове экстренно приземлился пассажирский лайнер

В Саратове совершил экстренную посадку самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148. Лайнер направлялся по маршруту из Кирова в Симферополь, передает "Российская газета".

"Рейс авиакомпании "Саратовские авиалинии" 6В-5837, следующий маршрутом "Киров - Симферополь", совершил незапланированную посадку в аэропорту Саратова по технической причине в 07:15 местного времени (08:15 мск)", - сказал представитель компании ТАСС.

На борту самолета находилось 72 пассажира. В "Саратовских авиалиниях" уточнили, что пассажиры размещены в здании аэровокзала, они отправятся в Симферополь резервным бортом.