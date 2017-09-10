NASA предупредило жителей планеты об опасности извержения супервулкана

В NASA всерьез рассматривают угрозу извержения одного из супервулканов, в результате которого могут погибнуть миллионы людей. Об этом сообщает "Газета.ру".

К настоящему моменту в мире насчитывается 20 супервулканов, и извержение хотя бы одного из них может угрожать человечеству куда серьезнее, чем астероид, считают в агентстве.

Особое внимание специалисты NASA уделяют Йеллоустонскому вулкану, расположенному в штате Вайоминг. Размеры вулкана составляют 55 км на 72 км. Его внезапное извержение может привести к вулканической зиме.

Как добавляют "Известия", ученые готовят план по предотвращению его извержения, которое может стать началом вулканической зимы. Предполагается, что специалисты смогут "охлаждать" жерло супервулкана, увеличивая объем воды, предназначенной для этого.

Специалисты уверены: извержение Йеллоустонского вулкана принесет апокалиптические последствия, а сила его будет такова, что оно будет ощущаться даже на Камчатке.