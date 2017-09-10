Обозреватель Юлия Латытнина покинула Россию из-за страха за жизнь

Журналист Юлия Латынина покинула Россию и в ближайшее время не собирается посещать в страну. Об этом сама Латынина сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», чьим обозревателем работала последние годы, совмещая журналистскую деятельность на радио с работой в редакции «Новой газеты».

Как пояснила Латынина, ее решение продиктовано недавним поджогом ее автомобиля. Возгорание при худшем стечении обстоятельств могло привести к более серьезным последствиям: пожар мог перекинуться на дом, где Юлия проживала с пожилыми родителями. Поэтому родителей журналист предпочла также увезти из России, передает Znak.com.

Как напоминают «Известия», 3 сентября неизвестные сожгли автомобиль Латыниной, припаркованный у ее дома в Подмосковье. До этого дом Латыниной облили фекалиями. По мнению журналистки, все нападения связаны между собой и выполнены одними людьми.

Куда именно уехала журналистка, она не сообщила.