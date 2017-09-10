В деревне Шапша определят лучшего метателя топора столичного района

C 15 по 17 сентября в деревне Шапша пройдет первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта. Участие в первенстве примут сборные команды сельских поселений муниципалитета в четырех возрастных категориях..

В программу турнира входят: бег с палкой по пересеченной местности; метание тынзяна на хорей; тройной национальный прыжок; прыжки через нарты; метание топора на дальность.

Заявки на участие в турнире принимаются до 13 сентября на электронную почту: sport@hmrn.ru, тел./факс 33-97-99, 33-84-34.