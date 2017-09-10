11 сентября в Нижневартовске пройдет акция трезвости

11 сентября в Нижневартовске пройдет акция «Трезвая семья - трезвый город!». Её организует городской дворец искусств совместно с Центром медицинской профилактики.

На площадках мероприятия можно будет пройти профилактическое обследование в мобильном центре здоровья:

- определить уровень сахара и холестерина крови;

- проверить силу удара, измерить уровень артериального давления, узнать свой индекс массы тела, рост и вес;

- пройти тест на выявление алкозависимости, получить раздаточные материалы профилактической направленности и т.д.

В рамках мероприятия запланирована большая концертно-развлекательная программа: выступление творческих коллективов Дворца искусств, фитнес-тренировка по программе «Зумба» и работа интерактивных игровых площадок.

Акция состоится 11 сентября на площади Дворца искусств с 18 до 20 часов.