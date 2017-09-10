Тепло в жилые дома Покачей придет не позднее 15 сентября

Отопительный сезон в Покачах стартует не позднее 15 сентября. Об этом заявил глава города Владимир Степура.

На эту дату намечено поступление тепла в жилые дома. Впрочем, при необходимости администрация города может открыть сезон и раньше. Что касается социальных объектов, то они уже сейчас могут получить теплоэнергию, направив заявление.

Глава города отметил, что основные мероприятия, влияющие на готовность объектов к началу отопительного периода, выполнены. На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства в Покачах было потрачено 66 млн рублей. Плановые ремонтные работы и техническое обслуживание проводились на объектах электроснабжения и теплоснабжения, городской котельной, водопроводных и канализационных сетях, центральных тепловых пунктах.

На объектах тепловодоснабжения и электроснабжения города создан материально-технический запас на случай аварийной ситуации. Городская котельная обеспечена резервным топливом в объеме трехсуточного запаса, на случай аварийной ситуации установлена дизель-электростанция. В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в системе тепловодоснабжения и электроснабжения города на объектах ЖКХ города сформированы три аварийно-восстановительные бригады, укомплектованные необходимыми материалами, техническими ресурсами, людьми и специализированной техникой.