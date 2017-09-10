Югорских вожатых приглашают к участию в международном форуме

Вожатым Югры предлагают принять участие в Международном форуме. Мероприятие пройдет во всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае с 27 по 29 сентября.

К участию допускаются вожатые учреждений детского отдыха и оздоровления круглогодичного и сезонного действия, лагерей дневного пребывания детей и лагерей малозатратных форм проведения, а также образовательных организаций общего образования старше 18 лет.

В рамках форума состоятся встречи с представителями министерства образования и науки РФ, сенаторами, руководителями крупнейших ВУЗов, детских центров, общественных объединений страны.

Также в рамках форума пройдут интерактивные лекции, круглые столы, мастер-классы, творческие мероприятия, научно-практическая конференция, дистанционные курсы вожатых, подведение итогов Всероссийского конкурса вожатых «Первый вожатый».

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на сайте всевожатые.рф, заполнив анкету. Подтверждением участия в форуме является письмо-приглашение от организационного комитета форума.