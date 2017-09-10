"Газпром-Югра" в Люберцах победила "Автодор"

МФК "Газпром-Югра" накануне в рамках очередного матча Суперлиги чемпионата России победила смоленский "Автодор". Игра прошла в подмосковных Люберцах и завершилась со счетом 4:1 в пользу югорчан.

Лучшим игроком матча стал легионер "Югры" Кайо, который трижды поразил ворота соперников. Несмотря на уверенную победу, наставник нашей команды Кака был не слишком доволен действиями своих подопечных. "Команда первый тайм не играла на своем уровне, во втором тайме смотрелись уже лучше. Я отношусь к этому с пониманием, но жду, что завтра уже с самого начала матча играть так, как мы играли сегодня во втором тайме", - заявил он.

После 3 игр "Югра" с 9 очками отстает только от "Тюмени", которая провела 4 игры и набрала 10 баллов. Сегодня югорчане проведут вторую игру серии против "Автодора". Матч начнется в 15.00 по местному времению