Наталья Комарова: Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь

Всем пострадавшим в аварии на железной дороге в Нижневартовском районе будет оказана материальная помощь, вне зависимости от места их жительства. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона накануне посетила больницу в Нижневартовске, куда были направлены дети, пострадавшие от столкновения поезда с грузовиком. Как сообщает пресс-служба правительства округа, Комарова лично поговорила с их родителями, убедилась, что все необходимые меры приняты оперативно.

«Врачи работают высокопрофессиональные, вся необходимая медицинская помощь будет обеспечена в полном объеме», - отметила губернатор.

Напомним, столкновение произошло на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным МЧС, в поезде находился 271 пассажир. Они следовали в районный центр из Адлера.

По данным департамента здравоохранения Югры, на данный момент в больницах находятся 16 человек, из них двое в крайне тяжёлом состоянии, шесть – в тяжелом. Среди пострадавших четверо детей, состояние одного оценивается как тяжелое.