В Ханты-Мансийске пройдет забег маскотов

Ханты-Мансийск продолжает готовиться ко всероссийскому дню бега «Кросс Нации — 2017», который пройдет в окружной столице 16 сентября.

По данным организаторов, в этот раз на старт забегов выйдут не только спортсмены и простые любители здорового образа жизни, но и маскоты — ростовые куклы, символизирующие организации и учреждения окружной столицы. Для них придумано новое развлечение — бег без правил.

Самый быстрый и хитрый зверь, который первым преодолеет дистанцию в 60 метров и будет признан победителем. Заявить свою кандидатуру на забег можно, написав по адресу ceremony@ugramegasport.